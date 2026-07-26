Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Уланово, Садки и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никоноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 27 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница Запорожской области. Противник потерял до 365 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области. Уничтожено более 50 военнослужащих и десять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

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