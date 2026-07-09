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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 8 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 8 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Широкое, Круглое, Великие Проходы, Захаровка и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортёр, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Щурово Донецкой Народной Республики, Подлиман, Курочкино, Нечволодовка и Касьяновка Харьковской области. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Уничтожены до 15 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Новофедоровка, Шиловка, Сергеевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожено три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новониколаевка, Черненково, Циково, Коломийцы Днепропетровской области, Благодатное, Тимошевка, Даниловка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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