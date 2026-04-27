Вооружённые Силы России нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 25 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника трёх механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Уды, Красный Яр, Варваровка, Березовское, Хатнее и Шестеровка Харьковской области. Противник потерял более 195 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, инженерной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Татьяновка, Красный Лиман, Маяки, Ильичовка Донецкой Народной Республики, Сеньково, Смородьковка, Моначиновка и Благодатовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и «HMMWV» производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Новоселовка, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоподгородное, Новопавловка Днепропетровской области, Грузское, Веселое, Василевка, Рубежное, Доброполье, Сергеевка, Новониколаевка, Кучеров Яр и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 295 военнослужащих, бронетранспортёр, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Чаривное, Розовка и Лесное Запорожской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Кирово, Преображенка и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

