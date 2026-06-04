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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение местам хранения, площадкам запуска БПЛА, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 3 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Рубежное и Колодезное Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Сеньково, Самборовка, Староверовка Харьковской области, Щурово, Сидорово, Богородичное, Лозовое и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерское, Шиловка, Матяшево, Грузское, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Ивановка, Чугуево и Василевка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Противник потерял до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Преображенка, Димитрово и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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