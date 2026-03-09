«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
Мурманская область. Арктика (16+)09.03.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин «Казак» и 10 автомобилей. Уничтожены три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.

Министерство обороны Российской Федерации 8 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Иващенково, Мирополье, Никитовка, Новая Сечь и Покровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Веселое, Каменная Яруга, Колодезное, Мартовое, Ольшаны и Печенеги Харьковской области. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 31 автомобиль, два артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая «HIMARS» и MLRS производства США, а также пусковую установку системы залпового огня «Ольха». Уничтожены две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Василевка, Моначиновка, Новоосиново, Самборовка Харьковской области, Александровка, Красный Лиман, Святогорск и Яровая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Краматорск и Стенки Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Анновка, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Красноярское, Кучеров Яр, Матяшево Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин «Казак» и 10 автомобилей. Уничтожены три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Александровка, Новоскелеватое Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Комсомольское, Копани и Шевченковское Запорожской области. Противник потерял до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малокатериновка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 180 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

 

-

