Вооружённые Силы России нанесли поражение местам предполётной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и две установки реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 21 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, четырёх механизированных бригад ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Осиново, Кутьковка, Нечволодовка, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман, Николаевка, Александровка, Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ильиновка, Дружковка, Бересток, Закотное, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино, Удачное Донецкой Народной Республики, Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и две установки реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, артиллерийской бригад, бригады беспилотных систем, трёх механизированных и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое, Заливное, Верхняя Терса, Воздвижевка Запорожской области и Скотоватое Днепропетровской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортёр, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция П-18 и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполётной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

