Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 505 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Бастион».

Министерство обороны Российской Федерации 20 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белый Колодезь и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николайполье, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новотроицкое, Артема, Грузское, Белозерское, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Чаплино, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Заливное, Сорочино, Зоревка и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 505 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Бастион».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области. Уничтожено более 60 военнослужащих, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

Фото и видео: https://vk.com/mil