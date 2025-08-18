Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 17 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоселовка, Кировск Донецкой Народной Республики, Купянск, Петровка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Федоровка, Червоное, Северск, Клебан-Бык, Васюковка, Серебрянка, Константиновка, Дроновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области и Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Орехов, Запасное Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Уничтожено до 85 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

