Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Храповщина, Корчаковка, Перше Травня, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка, Богуславка Харьковской области, Красный Лиман и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 производства США, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», девять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Платоновка, Пазено, Дроновка, Звановка, Николаевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Гришино, Василевка, Родинское, Кучеров Яр, Торецкое, Артемовка, Димитров, Проминь Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV производства США, 33 орудия полевой артиллерии, включая четыре 155-мм американские гаубицы М777 и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов, Егоровка, Новониколаевка, Даниловка, Алексеевка Днепропетровской области, Успеновка и Павловка Запорожской области. Противник потерял до 310 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Садовое, Никольское, Белозерка и Тягинка Херсонской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, танк, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

