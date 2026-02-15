Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 415 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 14 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Новая Сечь, Графское и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая и Приколотное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дробышево, Красный Лиман, Святогорск, Щурово Донецкой Народной Республики и Боровая Харьковской области. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства. Уничтожены 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Миньковка, Голубовка, Кривая Лука и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра «Spartan» производства Великобритании и пять бронеавтомобилей, из них два западного производства. Уничтожены 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Белицкое, Кучеров Яр, Завидо-Кудашево Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Братское, Коломийцы, Коммунаровка Днепропетровской области, Зеленая Диброва и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял более 415 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Веселянка, Юльевка, Григоровка и Новоалександровка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 118 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

-

