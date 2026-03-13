Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 12 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Максимовщина, Мирополье, Кондратовка, Храповщина и Глухов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Рубежное, Малая Волчья и Ольшаны Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Самборовка, Смородьковка, Великая Шапковка, Грушевка, Паламаревка Харьковской области, Красный Лиман, Лозовое и Крымки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дружковка, Александровка, Белокузьминовка, Славянск, Алексеево-Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортёра М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Торское, Новогригоровка, Василевка, Шевченко, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Федоровское Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортёра, включая бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Подгавриловка, Великомихайловка, Коломийцы, Новоскелеватое, Маломихайловка, Покровское Днепропетровской области, Комсомольское, Воскресенка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

