Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 16 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бобылевка, Мирополье, Битица, Рясное и Кучеровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Колодезное, Гранов, Шелкоплясы, Рубежное, Веселое и Березники Харьковской области. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Красный Лиман, Брусовка Донецкой Народной Республики, Осиново, Боровая и Паламаревка Харьковской области. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Марьевка, Доброполье, Белицкое, Гришино, Криворожье Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Копани, Ровное Запорожской области и Просяная Днепропетровской области. Противник потерял более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Запорожец и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 494 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

