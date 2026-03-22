Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 21 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Потаповка, Новая Сечь и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Чугуев, Песчаное, Колодезное и Избицкое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, восемь автомобилей и 155 мм гаубица М114 производства США. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоосиново, Боровая, Шийковка Харьковской области, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк и четыре боевые бронированные машины, из них две западного производства. Уничтожены 25 автомобилей и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Красноярское, Райское, Кутузовка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 370 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Бойково, Лесное, Червоный Яр, Киевское, Долинка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 668 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

