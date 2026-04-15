Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения БПЛА дальнего действия

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 14 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Колодезное, Рясное, Старица и Зыбино Харьковской области. Противник потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шийковка, Червоный Оскол, Кутьковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровское, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Гулево Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское Днепропетровской области, Вольнянка, Чаривное, Воздвижевка и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитрово, Новоандреевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

В акватории Чёрного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера».

 

 

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Мурманчанам в начале 2026 года стали предлагать зарплату почти на девять тысяч рублей больше-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо меняется к основным мировым валюта-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
