Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 23 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новодмитровка, Стецковка, Писаревка и Малая Слободка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Макариха, Рубежное, Веселое и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортёр, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Осадьковка, Боровая Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рай-Александровка, Тихоновка, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка, Новопавловка Днепропетровской области, Кучеров Яр, Светлое, Торецкое, Доброполье и Калинино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское, Гавриловка, Лесное, Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Ясная Поляна и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Юрковка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 418 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil