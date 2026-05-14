Министерство обороны Российской Федерации 13 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населённых пунктов Рясное, Волоховка, Белый Колодезь и Вильча Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Подлиман, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Пискуновка, Николаевка, Артема, Юрковка, Рай-Александровка, Химик и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 70 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Белицкое, Приют, Доброполье, Торское, Кучеров ЯР Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинских вооружённых формирований составили до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Просяная, Добропасово Днепропетровской области, Лесное, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Запорожец и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 572 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

