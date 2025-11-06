Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития регионаПолиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.11.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающим деятельность ВСУ

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 5 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Волчанск. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области и Новоселовка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка Харьковской области. За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортёр М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Доброполье, Родинское, Удачное, Котлино Донецкой Народной Республики, Петропавловка и Демурино Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

Кроме того, идёт плановая зачистка от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания. Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражено 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника. За сутки в данном районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Равнополье, Успеновка Запорожской области и Егоровка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Никольское, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 123 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:00«Защита свидетелей». Художественный сериал, 11 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Работодатели Мурманской области всё чаще ищут «цифровых» инженеров-механиков-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»