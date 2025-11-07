В зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 6 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Садки, Пролетарское, Мирополье, Искрисковщина и Корчаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоплатоновка, Татьяновка, Шийковка, Петровка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований.

Сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. В районе населённого пункта Петровка Харьковской области пресечён прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для её восстановления. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинских вооружённых формирований составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Дружковка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 95 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трёх штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецкое, Родинское, Доброполье, Котлино Донецкой Народной Республики, Демурино и Вольное Днепропетровской области.

В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ.

Отражено 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорвано три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий. В течение суток в районе населённых пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортёр «Viking» шведского производства.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Орестополь Днепропетровской области, Ровнополье, Яблоково и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортёр, восемь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

