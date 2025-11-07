Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, обеспечивающим деятельность ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 6 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Садки, Пролетарское, Мирополье, Искрисковщина и Корчаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоплатоновка, Татьяновка, Шийковка, Петровка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований.

Сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. В районе населённого пункта Петровка Харьковской области пресечён прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для её восстановления. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинских вооружённых формирований составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Дружковка, Никифоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 95 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трёх штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецкое, Родинское, Доброполье, Котлино Донецкой Народной Республики, Демурино и Вольное Днепропетровской области.

В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ.

Отражено 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорвано три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий. В течение суток в районе населённых пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортёр «Viking» шведского производства.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Орестополь Днепропетровской области, Ровнополье, Яблоково и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортёр, восемь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»