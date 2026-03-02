Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 1 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Искрисковщина, Бачевск, Вольная Слобода, Покровка и Ленинское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех тяжелых механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Мартовое, Печенеги, Голубовка, Малиновка, Старица и Кицевка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной разведки. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Грушевка, Новоосиново и Петровка Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, 20 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Андреевка, Никифоровка, Липовка, Рай-Александровка, Дружковка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм американскую гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Новопавловка, Белицкое, Золотой Колодезь, Сергеевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Василевка и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Гавриловка, Просяная, Великомихайловка, Катериновка Днепропетровской области, Ровное, Неженка, Розовка и Любицкое Запорожской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малокатериновка и Беленькое Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационная станция П-18, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil