Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 22 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области. Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана». Уничтожено три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Березовка, Ковшаровка Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Stryker» производства США, 25 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бересток, Константиновка, Куртовка, Никифоровка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сухецкое, Торецкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Скотоватое Днепропетровской области, Благодатное, Воздвижевка, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское и Терсянка Запорожской области. Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция «Купол-М1» и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

