Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесено поражение формированиям и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили до 415 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 26 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и 20 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Березовка, Нечволодовка Харьковской области и Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Краматорск и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 415 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зеленое, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, три автомобиля и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в центральной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

 

Последние комментарии

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
