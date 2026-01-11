Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 10 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли более 130 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожено три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Нечволодовка, Грушевка Харьковской области и Ильичевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Закотное, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Белицкое, Гришино, Красноярское, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Терноватое, Бойково и Новоукраинка Запорожской области. ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 70 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil