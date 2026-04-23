24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)23.04.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 22 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Слободка, Новодмитровка, Новые Вирки, Писаревка и Стецковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и трёх пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Великий Бурлук, Веселое, Избицкое, Малая Волчья, Рубежное и Скорики Харьковской области. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортёр, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Боровая, Петровка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, боевая бронированная машина «Казак», 16 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Никаноровка, Рай-Александровка, Стенки и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Кучеров Яр, Новониколаевка, Ленина, Светлое, Сергеевка, Белицкое, Шиловка, Торецкое, Калинино, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новогригоровка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Александровка, Гавриловка, Лесное, Маломихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное и Любицкое Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Юрковка Запорожской области и Змиевка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 368 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожен украинский безэкипажный катер».

 

 

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
