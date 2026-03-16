Министерство обороны Российской Федерации 15 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Кияница, Запселье, Вольная Слобода и Береза Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Печенеги, Митрофановка, Черкасская Лозовая, Мануиловка, Верхняя Писаревка и Ольшаны Харьковской области. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска», 10 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Боровая, Осиново, Паламаревка, Грушевка, Березовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и RADA израильского производства, а также четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Никифоровка, Пискуновка, Каленики и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов, два склада горючего и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Марьевка, Доброполье, Торецкое, Новоалександровка, Белицкое, Гришино, Шевченко Донецкой Народной Республики, Райполе, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 295 военнослужащих, два бронетранспортёра, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, шести штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Подгавриловка, Писанцы, Покровское Днепропетровской области, Любицкое, Лесное, Копани и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 310 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада горючего и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil