Фильм из Мурманска вышел в китайский прокат
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.03.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за сутки потерял более 310 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 15 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Кияница, Запселье, Вольная Слобода и Береза Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Печенеги, Митрофановка, Черкасская Лозовая, Мануиловка, Верхняя Писаревка и Ольшаны Харьковской области. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска», 10 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Боровая, Осиново, Паламаревка, Грушевка, Березовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и RADA израильского производства, а также четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Никифоровка, Пискуновка, Каленики и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов, два склада горючего и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Марьевка, Доброполье, Торецкое, Новоалександровка, Белицкое, Гришино, Шевченко Донецкой Народной Республики, Райполе, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 295 военнослужащих, два бронетранспортёра, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, шести штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Подгавриловка, Писанцы, Покровское Днепропетровской области, Любицкое, Лесное, Копани и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял более 310 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада горючего и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
Кошелёк: в России отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию
Курс доллара подскочил почти на 1,16 рубля, евро укрепилось почти на 60 копеек
На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 марта
День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»