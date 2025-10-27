Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 505 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 26 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Искрисковщина, Варачино и Сенное Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Александровка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Нечволодовка, Кутьковка, Моначиновка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Предтечино, Кузьминовка, Иванополье, Северск, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 240 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, девять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Гришино, Родинское, Димитров, Торецкое Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 505 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополье Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Степногорск, Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

