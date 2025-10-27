В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеДля учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.10.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу Украины, задействованному для перевозок вооружения ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 505 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 26 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Искрисковщина, Варачино и Сенное Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Александровка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Нечволодовка, Кутьковка, Моначиновка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Предтечино, Кузьминовка, Иванополье, Северск, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 240 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, девять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Гришино, Родинское, Димитров, Торецкое Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 505 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополье Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Степногорск, Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)13:00«Защита свидетелей». Художественный сериал, 5 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: сколько работодатели готовы платить специалистам сферы в 2025 году-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»