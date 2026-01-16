Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 15 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хотень и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Тихое и Великий Бурлук Харьковской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Петровка, Грушевка, Благодатовка, Моначиновка и Купянск-Узловой Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Новотроицкое, Закотное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, из них четыре иностранного производства. Уничтожены 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Просяная, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 162 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

