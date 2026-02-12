Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за сутки потерял свыше 380 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 11 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Дергачи, Малая Волчья, Петропавловка и Покровка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и орудие полевой артиллерии. Уничтожено четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, бригады беспилотных систем и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населённых пунктов Боровая, Ковалевка, Лесная Стенка, Моначиновка и Нечволодовка Харьковской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дмитровка, Константиновка, Малотарановка, Никифоровка, Славянск и Юрковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля, семь пикапов и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Барвиновка, Комсомольское, Никольское, Риздвянка, Розовка, Самойловка и Чаривное Запорожской области. Противник потерял свыше 380 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Камышеваха Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 458 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

