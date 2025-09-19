Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 18 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Майское, Плещеевка и Звановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

