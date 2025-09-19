Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетики, используемых в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 18 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Амбарное и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Майское, Плещеевка и Звановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Березовое, Новониколаевка, Вишневое Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Это как посмотреть: в августе была не дефляция, а инфляция-PRO Валюту (16+)Курс доллара США активно растёт в паре с фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»