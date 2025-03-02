Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 1 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады специального назначения в районах населённых пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пехотной, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Зверево, Димитров, Московское, Красноармейск и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Заявление Минобороны России

В ночь на 28-е февраля т.г., на фоне поездки В. Зеленского в Вашингтон, киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трёх БПЛА самолётного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В ходе отражения налёта российскими подразделениями ПВО все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

Ранее, 11 января т.г. для прекращения поставок газа в европейские страны киевский режим предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор.

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО все дроны были сбиты, но обломками одного из них было незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции. Как сообщалось, сотрудники «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.

Кроме того, 17 февраля т.г. нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская)» подвергся атаке украинских БПЛА. В результате удара киевского режима семью БПЛА самолётного типа НПС «Кропоткинская» выведена из строя».

Фото и видео: https://vk.com/mil