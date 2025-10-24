Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 23 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Варачино, Искрисковщина, Кондратовка, Корчаковка и Ленинское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Купянск, Куриловка, Сеньково Харьковской области, Дробышево и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дроновка, Иванополье, Пазено, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155-мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Димитров, Золотой Колодезь и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины производства стран НАТО, три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Егоровка, Орестополь Днепропетровской области, Вишневое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Приморское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены более 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

