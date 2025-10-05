Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 4 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Храповщина, Краснополье, Кондратовка, Искрисковщина и Петрушевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петровка, Волчий Яр, Глушковка, Новосергеевка, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, боевая бронированная машина «Cobra» турецкого производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Райгородок, Платоновка, Резниковка, Закотное, Николаевка, Миньковка, Кузьминовка, Федоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Родинское, Ивановка, Красноармейск, Красный Лиман и Московское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Орестополь Днепропетровской области, Червоное, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Противник потерял свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 314 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

