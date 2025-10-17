Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 военнослужащих, бронетранспортёр, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 16 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Варачино, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вильча и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и три 155-мм самоходные артиллерийские установки. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Куриловка, Петровка, Садовое Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину «Snatch» производства Великобритании, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 10 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Артема, Бересток, Дроновка, Звановка, Иванополье, Константиновка, Плещеевка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и 10 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, пяти механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 военнослужащих, бронетранспортёр, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Приволье Днепропетровской области, Красногорское, Полтавка и Червоное Запорожской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Днепровское, Ольговка и Шляховое Херсонской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 278 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ».

