В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»Объём вкладов жителей Мурманской области продолжает расти
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.08.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, складам БПЛА большой дальности ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 6 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Корчаковка, Новая Сечь, Песчаное, Рыжевка, Храповщина и Ястребиное Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Амбарное, Волчанск, Гатище, Хатнее и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ставки и Старый Караван Донецкой Народной Республики, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Snatch» производства Великобритании и шесть пикапов. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» и батальона штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Голубовка, Звановка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Рубежное, Удачное, Ялта Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дарьевка, Львово Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, пять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера противника».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»