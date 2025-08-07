Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 6 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Корчаковка, Новая Сечь, Песчаное, Рыжевка, Храповщина и Ястребиное Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Амбарное, Волчанск, Гатище, Хатнее и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ставки и Старый Караван Донецкой Народной Республики, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Snatch» производства Великобритании и шесть пикапов. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» и батальона штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Голубовка, Звановка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Рубежное, Удачное, Ялта Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дарьевка, Львово Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, пять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера противника».

Фото и видео: https://vk.com/mil