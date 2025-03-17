Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 16 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям штурмового батальона ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Перовское и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Новая Полтавка, Крымское, Новооленовка, Горького, Плещеевка, Дроновка, Константиновка, Никифоровка, Ступочки и Иванполье Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре западного производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Веселое, Вольное Поле и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 151 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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