На период проведения в Мурманске Международного арктического форума в городе вводятся ограничения движения автотранспортных средствВ Мурманской области планируется введение дополнительных дней ограничения продажи алкогольной продукции в торговых объектах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников в 146 районах

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 19 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортёра, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад, бригады охраны генерального штаба, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Полтавка, Зеленое Поле, Дзержинск, Новомарково, Краматорск, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 142 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 61 вне зоны СВО».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Старт карьеры: топ-навыки по версии работодателей и молодых специалистов
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Штрафник». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходит деградация человеческого капитала, или Индекс курьера от «SuperJob» для оценки макротенденций в российской экономике-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, доллар США немного укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте продолжается реализация программы по повышению энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика