Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 19 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортёра, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад, бригады охраны генерального штаба, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Полтавка, Зеленое Поле, Дзержинск, Новомарково, Краматорск, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 142 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 61 вне зоны СВО».

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