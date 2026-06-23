В Мурманской области ярко отметят День молодёжи«Фокус» из Мурманской области: на Донбасс отправлен очередной автомобиль в дар нашим защитникам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.06.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Колодезное, Терновая, Белый Колодезь и Рубежное Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая, Грушевка Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.

В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооружённых формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожены до 30 боевиков, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская Пустошь Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части «Южной» группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Покровское, Коломийцы, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Диброва Днепропетровской области и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)16:25«Даниил — князь Галицкий». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Страховой рынок в Мурманской области демонстрирует рост-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен в паре с евро и укрепляется к фунту и иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа проверила готовность домов в Коле к отопительному сезону-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять