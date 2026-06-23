Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Колодезное, Терновая, Белый Колодезь и Рубежное Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая, Грушевка Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.

В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооружённых формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожены до 30 боевиков, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская Пустошь Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части «Южной» группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Новогришино, Доброполье, Рубежное, Водянское Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Покровское, Коломийцы, Гавриловка, Водяное, Чаплино, Диброва Днепропетровской области и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Юрковка, Орехов и Любимовка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам по сборке и хранению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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