Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 18 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 35 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Шапковка, Моначиновка, Радьковка, Шийковка и Пролетарское Харьковской области. Потери противника составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов, четыре артиллерийских орудия, из них два производства стран НАТО, склад боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Щербиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 440 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения и применения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять управляемых авиационных бомб «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 117 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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