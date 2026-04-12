Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 11 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Старица, Покаляное, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Зыбино и Землянки Харьковской области. Противник потерял более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоный Оскол, Шийковка, Кутьковка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Ильиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Белицкое, Приют, Ивановка, Сергеевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 345 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Новоселовка, Воздвижевка и Верхняя Терса Запорожской области. Противник потерял свыше 285 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Запорожец, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

