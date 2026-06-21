Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За прошедшие сутки противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 20 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лужки, Коренек, Кияница и Ястребиное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица, Покаляное и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Грушевка, Гусинка, Василевка Харьковской области и Яцковка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожены до 30 боевиков, бронеавтомобиль «Джура», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и шесть наземных роботизированных комплексов.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населённого пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожены до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортёр М113 производства США, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Доброполье, Василевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка, Водяное, Александровка Днепропетровской области, Благодатное и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Димитрово и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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