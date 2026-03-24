Март устанавливает рекорды: в среднем по Мурманской области декадная температура воздуха превысила свою климатическую норму на 7°С
Праздник Севера - 2026: 52-й Мурманский лыжный марафон состоится в любую погоду
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 23 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Новая Сечь и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сосновый Бор, Польная, Марьино, Верхняя Писаревка и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горючего и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Студенок, Новоосиново, Шийковка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман и Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Славянск, Ильиновка, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Светлое, Матяшево, Доброполье, Гришино, Белицкое, Приют, Торское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное, Чугуево и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Копани, Терсянка, Новосолошино, Мирное, Голубково, Луговское, Любицкое, Комсомольское и Горькое Запорожской области. Противник потерял более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 35 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 526 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
