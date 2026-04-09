Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 335 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Raven» производства Великобритании и девять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 8 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Кияница, Новодмитровка, Малая Рыбица, Хотень и Толстодубово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Нескучное, Богодухов и Терновая Харьковской области. Противник потерял более 170 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Смородьковка Харьковской области, Татьяновка, Щурово, Пришиб и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Краматорск, Пискуновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Кут, Кучеров Яр, Водянское, Гришино, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 335 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Raven» производства Великобритании и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Романки, Покровское, Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка, Розовка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортёр, пять автомобилей и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Кирово, Балабино Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства, два склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

