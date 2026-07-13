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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 12 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степок и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Старица, Бакшеевка, Белый Колодезь, Водяное, Веселое, Лозовая и Устиновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Малеевка, Пески-Радьковские Харьковской области, Красный Лиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Рубежное, Анновка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Романки, Подгавриловка, Гавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Тимошевка, Любицкое, Мировка и Новорозовка Запорожской области. Противник потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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