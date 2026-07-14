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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.26 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки БПЛА

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 13 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Стецковка и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Веселое, Захаровка, Белый Колодезь и Водяное Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Благодатовка, Моначиновка, Староверовка Харьковской области, Святогорск и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Николайполье, Краматорск, Кондратовка, Дружковка, Ижевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Марьевка, Золотой Колодезь Грузское Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ивановка и Чугуево Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Коломийцы, Васильковка Днепропетровской области, Барвиновка, Мировка, Благодатное, Любицкое, Новосолошино и Широкое Запорожской области. Противник потерял свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Юрковка, Григоровка Запорожской области, Новоалександровка и Ингулец Херсонской области. Уничтожены до 95 военнослужащих, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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