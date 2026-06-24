Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 23 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Вольная Слобода, Бачевск и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колодезное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, Волчий Яр и Щурово Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают вести наступательные действия и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооружённых формирований 52 здания. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожены до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Ореховатка, Николайполье, Высокоивановка, Пискуновка, Малиновка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части «Южной» группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузское, Рубежное и Красноярское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровское, Водяное Днепропетровской области и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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