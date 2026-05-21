Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 20 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярное и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Избицкое, Рясное и Старица Харьковской области. Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Подлиман, Шийковка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб, Сидорово и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американские гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку «Paladin», 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Малиновка, Николаевка, Ореховатка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую бронированную машину «Казак», 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Курицыно, Кучеров Яр, Ленина, Новоалександровка, Новый Донбасс, Рубежное, Светлое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы, Покровское, Чаплино Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка и Трудовое Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Беленькое, Новоалександровка и Новомихайловка Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ, нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 780 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil