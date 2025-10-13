Мурманская команда «Заполярье» вышла в финал Международной лиги КВНВ январе-сентябре 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 7,3%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.10.25 09:00

Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 12 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих и восемь пикапов. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, центра спецназначения ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Московка, Прокоповка, Купянск Харьковской области, Ямполь, Новоселовка, Дробышево и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, бронеавтомобиль «Oncilla» польского производства, 23 автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Константиновка, Северск, Платоновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов, а также три склада горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, танковой, четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской, бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Кут, Василевка, Новопавловка, Гришино, Торецкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка Запорожской области, Вишневое и Даниловка Днепропетровской области. Противник потерял до 305 военнослужащих, танк, десять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, тяжёлой механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Приморское, Ивановка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Степовое Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Подработка есть у каждого четвертого имеющего постоянную работу россиянина-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно снижается к евро и фунту стерлингов, но дорожает в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане-жители дома №54 по улице Подгорной сообщили, что уже несколько лет у них не работает лифт-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»