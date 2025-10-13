Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 12 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанск и Бологовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих и восемь пикапов. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, центра спецназначения ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Московка, Прокоповка, Купянск Харьковской области, Ямполь, Новоселовка, Дробышево и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, бронеавтомобиль «Oncilla» польского производства, 23 автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Константиновка, Северск, Платоновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов, а также три склада горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, танковой, четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской, бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Кут, Василевка, Новопавловка, Гришино, Торецкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка Запорожской области, Вишневое и Даниловка Днепропетровской области. Противник потерял до 305 военнослужащих, танк, десять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике, тяжёлой механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Приморское, Ивановка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Степовое Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil