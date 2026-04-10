Мурманск станет главной площадкой для обсуждения технологического развития промышленных проектов на Севере
Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 9 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Покаляное, Рубежное, Зыбино, Липцы, Ветеринарное, Волчанские Хутора и Терновая Харьковской области. Противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Паламаревка, Боровая, Нечволодовка Харьковской области, Щурово, Святогорск, Старый Караван и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рай-Александровка, Диброва, Краматорск, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Завидово-Кудашево, Гулево, Кутузовка, Новоалександровка, Красноподолье, Водянское, Приют, Красный Кут, Белицкое, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Воздвижевка, Копани, Общее, Новоселовка, Любицкое Запорожской области, Покровское, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кушугум, Григоровка, Запорожец, Орехов Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и три станции радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
