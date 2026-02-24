Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 390 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 23 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Красный Яр, Графское и Марьино Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба» и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Александровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, пехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil