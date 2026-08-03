Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 2 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Степовое и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Пионер, Липцы, Василевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Донецкое, Райгородок, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское, Анновка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Просяная, Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Зоревка, Никольское и Мировка Запорожской области. Противник потерял более 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 30 военнослужащих и 17 автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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