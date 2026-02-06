Вооружённые Силы России нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» России продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за сутки потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Министерство обороны Российской Федерации 5 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктовПокровка, Новая Сечь, Хотень, Могрица и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Чугуновка и Графское Харьковской области. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Боровая, Новоегоровка, Студенок, Новоплатоновка Харьковской области, Красный Лиман, Сосновое и Дробышево Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожено пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Резниковка, Константиновка, Кривая Лука, Красноторка, Каленики, Приволье, Краматорск и Петровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нововодяное, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Торецкое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Любицкое, Ровное, Верхняя Терса, Криничное, Комсомольское, Чаривное, Риздвянка Запорожской области и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук», три станции радиоэлектронной и две станции контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 381 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

